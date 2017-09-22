Жардим: «4:0 в Лилле – блестящий результат»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Лиллем» (4:0) в матче 7-го тура чемпионата Франции:

«Наша цель состояла в том, чтобы добыть 3 очка. Мы провели серьёзный матч и заслуженно победили. Настало время подготовиться к игре с „Порту“ в Лиге чемпионов. Для нас этот матч особенно важен.

Сегодняшний результат великолепен. Выиграть 4:0 в Лилле – блестящий результат.

Йоветич хорошо понимает наши идеи. Сегодня он, как и Геззаль, забил гол. Пока ещё неясно, сможет ли Лемар выйти в старте против португальцев. Но это важный для нас игрок».

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