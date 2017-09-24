Венгер: «Надо либо строго контролировать соблюдение ФФП, либо отменить его»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что финансовый фэйр-плей, введенный УЕФА для клубов Европы, не работает:

«Надо пойти одним из двух путей. Либо строго контролировать его соблюдение, либо отменить. Но нельзя занимать промежуточную позицию, где мы сейчас и находимся. Это лишь идет на пользу некоторым клубам, которые ищут лазейки в законах. Ограничения должны быть жесткими и прозрачными, либо нужно вообще отменить финансовый фэйр-плей, а то можно творить все что угодно, если у вас есть деньги».

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