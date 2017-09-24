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Венгер: «Надо либо строго контролировать соблюдение ФФП, либо отменить его»

сегодня, 11:00

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что финансовый фэйр-плей, введенный УЕФА для клубов Европы, не работает:

«Надо пойти одним из двух путей. Либо строго контролировать его соблюдение, либо отменить. Но нельзя занимать промежуточную позицию, где мы сейчас и находимся. Это лишь идет на пользу некоторым клубам, которые ищут лазейки в законах. Ограничения должны быть жесткими и прозрачными, либо нужно вообще отменить финансовый фэйр-плей, а то можно творить все что угодно, если у вас есть деньги».

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Все комментарии
cska plus
сегодня в 11:23
Дедуля заговорил.
Mamaev ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 11:16
Так Себе Аналитик:
В принципе, ФФП устраивает все клубы, кроме выскочек. Те же "Реал", "Барселона", "МЮ" зарабатывают огромные деньги, поэтому спокойно вписываются в него. Правда, РПЛ по полной программе нарушает ФФП, но УЕФА интересны именно клубы, участвующие в ЛЧ, поэтому оно в местячковые лиги не лезет. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает и чиновники УЕФА прекратят потакать шейхам.
Нет
нечитайло
сегодня в 11:13
Действительно
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:12
В принципе, ФФП устраивает все клубы, кроме выскочек. Те же "Реал", "Барселона", "МЮ" зарабатывают огромные деньги, поэтому спокойно вписываются в него.

Правда, РПЛ по полной программе нарушает ФФП, но УЕФА интересны именно клубы, участвующие в ЛЧ, поэтому оно в местячковые лиги не лезет.

Я надеюсь, что здравый смысл возобладает и чиновники УЕФА прекратят потакать шейхам.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 11:10
Старый прав!
Águias Benfica
сегодня в 11:07
Сколько лет от Венгера, я слышу только нытье!
sir-5
сегодня в 11:06
Точно-точно! У нас Миллер за второе всеми четырьмя конечностями!!!
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