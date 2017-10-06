Гордон: «У Шотландии есть отличная возможность попасть на ЧМ»

Голкипер сборной Шотландии Крейг Гордон прокомментировал победу над Словакией в отборочном матче ЧМ-2018 (1:0):

«Шотландия забила поздний гол. Я чувствовал, что мы получим этот шанс. Мы почувствовали победный импульс в течение последних 5-10 минут. Их вратарь был сегодня в форме, но, к счастью, в конце удача нам улыбнулась. Воскресенье будет большим днём. Мы должны отдать всё в матче со Словенией. Это отличная возможность [выйти на ЧМ], которой у нас какое-то время не было. Все с нетерпением этого ждут».

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