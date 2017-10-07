Кьеллини: «Поражение от Испании лишило Италию энтузиазма»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Македонии - 1:1:

«Как только мы открыли счет, нам следовало взять матч под свой контроль, ведь за 75 минут Македония не создала ни одного опасного момента.

Поражение от Испании лишило нас энтузиазма. Мы посчитали, что дело сделано, но нам стоит быть спокойнее и расслабленнее.

Да, выступили мы не очень хорошо, но это наша первая осечка в квалификации. Нужно продолжать работать, это единственный секрет успеха».

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