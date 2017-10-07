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Кьеллини: «Поражение от Испании лишило Италию энтузиазма»

сегодня, 00:11
ИталияИталия1 : 1МакедонияМакедонияМатч завершен

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Македонии - 1:1:

«Как только мы открыли счет, нам следовало взять матч под свой контроль, ведь за 75 минут Македония не создала ни одного опасного момента.

Поражение от Испании лишило нас энтузиазма. Мы посчитали, что дело сделано, но нам стоит быть спокойнее и расслабленнее.

Да, выступили мы не очень хорошо, но это наша первая осечка в квалификации. Нужно продолжать работать, это единственный секрет успеха».

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 00:45
Видать я один не хрена не понял,что сморозил Джодж......
juchok
сегодня в 00:16
нашел отмазку! дома Македонию должны были обыгрывать на одной ноге!
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