Роберто Мартинес: «Де Брюйне - один из лучших игроков Европы»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес очень лестно высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине Де Брюйне.



«Футболисты делятся на два типа: те, кто хорошо исполняет и те, кто хорошо мыслит. Де Брюйне обладает двумя этими качествами.



Если вы проанализируете его выступления, то вам будет очень тяжело найти полузащитника в Европе, который бы превосходил Кевина. Он очень хорошо ладит с Хосепом Гвардиолой, - и это очень здорово».



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