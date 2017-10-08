Роберто Мартинес: «Де Брюйне - один из лучших игроков Европы»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес очень лестно высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине Де Брюйне.
«Футболисты делятся на два типа: те, кто хорошо исполняет и те, кто хорошо мыслит. Де Брюйне обладает двумя этими качествами.
Если вы проанализируете его выступления, то вам будет очень тяжело найти полузащитника в Европе, который бы превосходил Кевина. Он очень хорошо ладит с Хосепом Гвардиолой, - и это очень здорово».
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