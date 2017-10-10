Пануччи: «Итальянцам всегда есть что сказать на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи прокомментировал домашнее поражение от Италии в матче квалификации ЧМ-2018 (0:1):

«Италия показала свой фирменный умный футбол. Я попросил своих парней не садиться слишком глубоко, и с чуть большей уверенностью мы могли и забить. Мне жаль болельщиков, но мы отдали все силы. Стадион был полон, и мы уходим с поля с поднятыми головами, мы атаковали, мы пытались играть в футбол, но темп игры в лигах, где выступают многие из моих игроков, оставляет желать лучшего.

Я думаю, что Италия может очень хорошо сыграть в стыковых матчах. Итальянцам всегда есть что сказать на чемпионате мира».

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