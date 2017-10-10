Ди Франческо: «„Рома“ и „Наполи“ имеют все необходимые амбиции для Скудетто»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо заявил, что считает, «Рому» и «Наполи» амбициозными клубами, которые могут бороться за Скудетто.



«Я не считаю матч предстоящий матч „Рома“ - „Наполи“ - является плей-офф на звание „Анти-Юве“. Субботний матч наполнен особым колоритом. Я считаю, что каждый из этих клубов обладает необходимыми амбициами, чтобы завоевать Скудетто».



Ранее Эусебио Ди Франческо заявлял, что «Рома» под его руководством совершенствуется как команда.

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