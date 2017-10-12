Диас: «Это Зидан посоветовал мне перейти в „Лион“»

Нападающий «Лиона» Мариано Диас рассказал о первых впечатлениях пребывания во Франции.



"Я очень доволен тем, как все сложилось. Французская лига физически сильная, я многому научился в последних нескольких матчах.



Изначально у меня было несколько предложений, Ляказетт оставил свободное место в нападении, да и Зидан мне посоветовал перейти в"Лион", сказал, что это будет отличным вариантом".



Летом Мариано Диас перебрался из «Реал Мадрида» в «Лион».

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