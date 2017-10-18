Де Брюйне: «Агент ведет переговоры с „Манчестер Сити“ по новому контракту»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, что его агент ведет переговоры с руководством клуба о новом контракте для бельгийца. Текущее соглашение Де Брюйне рассчитано до лета 2021 года. Его зарплата в «Манчестер Сити» на данный момент составляет 115 тысяч фунтов в неделю, в то время как Неймар в ПСЖ получает порядка 600 тысяч евро.

«Мой агент встретился с Чики Бегиристайном, переговоры идут. Я не переживаю по этому поводу. Кажется, я читал в СМИ о контракте, но у меня еще есть время».

Также он порассуждал о сравнениях с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Мне всё равно. В футболе у игроков всегда будут взлеты и падения, важно придерживаться золотой середины. Я просто наслаждаюсь футболом вне зависимости от того, хорошую ли я провел игру или плохую».

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