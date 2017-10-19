Конте: «Лучше бы Моуриньо беспокоился о своей команде, а не о „Челси“»

«Челси» (3:3) испытывает кадровые проблемы из-за нескольких травмированных футболистов. Об этом перед домашним матчем с «Ромой» в групповом раунде Лиги чемпионов сказал наставник лондонской команды Антонио Конте.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после победы над «Бенфикой» (1:0) и травмы своего форварда Маркуса Рэшфорда прокомментировал слова Конте:

«Я никогда не говорю о травмах. Другие тренеры постоянно ноют, ноют и ноют, когда их игрок травмируется».

Конте на послематчевой пресс-конференции ответил наставнику МЮ:

«Если он имеет в виду меня, я советую ему думать о своей собственной команде и следить за собой, а не за другими. Такое чувство, что Моуриньо большую часть времени думает только о „Челси“. Ему следует беспокоиться о своей команде».

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