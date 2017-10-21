Бердыев: «Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани»

Главный тренер московского «Динамо» Курбан Бердыев прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0).

«Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани. При чем у „Рубина“ были явные моменты, но нас выручил Шунин. Не буду скрывать, что доволен. Второй тайм в более атакующей манере провел соперник. Наши игроки подустали, плюс вышел свежий Азмун, который великолепно открывается. Не скажу, что „Динамо“ потеряло концентрацию. Но мы подустали», - сказал Хохлов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте