Юрич: «„Дженоа“ нужно продолжить работать в позитивном ключе»

Главный тренер «Дженоа» Иван Юрич прокомментировал нынешнее состояние своей команды.



«Я думаю всем совершенно ясно, что в последнее время мы показываем положительные результаты. Команда не должна себя винить за то, что мы находимся на 16-ой позиции в таблице Серии А. Конечно, мы могли бы добиться более положительных результатов, но самое главное сейчас продолжить работать в позитивном ключе».



Напомним, что ранее «Дженоа» проявлял интерес к защитнику БАТЭ и сборной Беларуси Максиму Володько.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте