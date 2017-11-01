Бензема надеется сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Реала» Карим Бензема по-прежнему надеется сыграть за сборную Франции на ЧМ-2018. Бензема не вызывается под знамена «трехцветных» уже два года.

«Конечно, я хочу вернуться в сборную. А какой футболист не мечтает сыграть на чемпионате мира? Я стараюсь играть как можно лучше в своем клубе, так что посмотрим.

Если сильно много говорить, то к твоим словам могут придраться. Я больше не болтаю впустую, а стараюсь всё доказывать своей игрой и титулами».

Ранее СМИ сватали Бензема в «Арсенал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте