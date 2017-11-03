Вена и Льеж – конкуренты стадиона «Динамо» в борьбе за право принять финал женской ЛЧ-2020

Три национальные ассоциации заинтересованы в проведении финала женской Лиги чемпионов 2020 года. В числе претендентов: Австрия (Вена, «Аустрия Арена»), Бельгия (Льеж, «Морис Дюфрен») и Россия (Москва, «Динамо»).
Напомним, что финал текущей Лиги чемпионов среди мужчин пройдет в Киеве.
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даже динамо акцию заказало что в финале женского турнира игроки майками меняться будут, чтоб народ привлечь
даже динамо акцию заказало что в финале женского турнира игроки майками меняться будут, чтоб народ привлечь