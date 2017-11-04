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Давид Сильва: «Надеюсь, вскоре продлю контракт с „Манчестер Сити“»

сегодня, 05:04

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва подтвердил информацию о переговорах с руководством клуба по поводу нового контракта с «горожанами» до 2020 года. 31-летний испанец выступает за «Ман Сити» с 2010 года.

«Мы с руководством клуба всё ещё находимся в стадии переговоров, но я надеюсь как можно скорее поставить свою подпись на новом контракте. Буду рад провести здесь десять лет».

Текущее соглашение Сильвы с манчестерским клубом истекает в конце этого сезона.

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