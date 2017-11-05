Моуриньо попросит увеличение заработной платы

Как сообщают СМИ, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо попросит у руководства клуба увеличения заработной платы. Утверждается, что агент наставника английского клуба Хорхе Мендес уже запланировал переговоры с вице-президентом МЮ Эдом Вудвордом. Сообщается, что цель переговоров является увеличение зарплаты Моуриньо на 3 млн евро, тем самым подняв оклад до 12 млн евро в год. Ранее ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить Жозе Моуриньо новый пятилетний контракт.

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