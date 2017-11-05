Аспиликуэта: «Победа над МЮ может вернуть нас в чемпионскую гонку»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта накануе матча с «Манчестер Юнайтед» дал несколько комментарий.



«Сегодня мы встречаемся с „Манчестер Юнайтед“ и Жозе Моуриньо, который ранее тренировал „Челси“. Мы постараемся получить выгодный для нас результат. Мы будем бороться за чемпионскую гонку в английском чемпионате, а матч С МЮ даст нам отличный шанс вернуться в борьбу».



Ранее Сезар Аспиликуэта признался, что «Челси» испытывает проблемы с психологией.

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