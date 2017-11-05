Конте: «Мы возводим фундамент „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о своей работе в английском клубе.



«Мы пытаемся сделать нечто очень важное, мы возводим фундамент „Челси“. В последние 4-5 лет клуб потерял много ключевых игроков команды. Мы говорим о Дрогба, Чехе, Лэмпарде, Терри, Ивановиче, Микеле, Коуле, - все эти игроки писали историю клуба. Теперь перед нами задача перезагрузить чемпионский потенциал „Челси“, - именно в этом моя главная роль».



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