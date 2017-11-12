Нани: «Мне стало смешно, когда узнал о своем прозвище „белоснежка“»

Полузащитник «Лацио» Нани прокомментировал свое прозвище «белоснежка», которое ему дали римские болельщики.



«Когда я выбирал номер, то еще не знал, что семерка обречет меня на звание „белоснежка“. Я не догадывался, что болельщики клуба всех называют так, кто носит 7 номер. Мне стало смешно, когда я узнал об этом. Ничуть не жалею об этом выборе, будь у меня возможность вернуть время вспять, поступил бы также».



Напомним, что минувшим летом Нани перешел в «Лацио» из «Валенсии».

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