Игрок женской команды ЦСКА Ксения Коваленко может перебраться в Турцию

Игрок женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко может продолжить карьеру в Турции. Интерес к Коваленко проявляет клуб «Дешемеалты Беледийеспор», выступающий в высшей лиге. Турки предложили российской футболистке контракт сроком на полтора года с зарплатой 60 тысяч рублей в месяц.

Ранее другая российская футболистка Надежда Карпова оформила дубль за «Валенсию».

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