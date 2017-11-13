Игрок женской команды ЦСКА Ксения Коваленко может перебраться в Турцию

Игрок женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко может продолжить карьеру в Турции. Интерес к Коваленко проявляет клуб «Дешемеалты Беледийеспор», выступающий в высшей лиге. Турки предложили российской футболистке контракт сроком на полтора года с зарплатой 60 тысяч рублей в месяц.
Ранее другая российская футболистка Надежда Карпова оформила дубль за «Валенсию».
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проигрыш--сами по 30 тысяч выложите.
и судей тоже на такое посадить. отыграл без ошибок получи 50 тысяч. одна ошибка--минус 10 тысяч. ошибка засчитаного гола минус 15 тысяч. дал не правомерный пенальти минус 10 тысяч. повлияли ошибки на результат должен сам 50 тысяч отдать. вот будут идеальные судьи.
проигрыш--сами по 30 тысяч выложите.
и судей тоже на такое посадить. отыграл без ошибок получи 50 тысяч. одна ошибка--минус 10 тысяч. ошибка засчитаного гола минус 15 тысяч. дал не правомерный пенальти минус 10 тысяч. повлияли ошибки на результат должен сам 50 тысяч отдать. вот будут идеальные судьи.