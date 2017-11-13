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Игрок женской команды ЦСКА Ксения Коваленко может перебраться в Турцию

сегодня, 20:27

Игрок женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко может продолжить карьеру в Турции. Интерес к Коваленко проявляет клуб «Дешемеалты Беледийеспор», выступающий в высшей лиге. Турки предложили российской футболистке  контракт сроком на полтора года с зарплатой 60 тысяч рублей в месяц.

Ранее другая российская футболистка Надежда Карпова оформила дубль за «Валенсию».

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Все комментарии
Казанский ответил зенит юрист
сегодня в 20:55
зенит юрист:
я за!!! контракты убрать. победа премиальные например 30- тысяч. ничья-15 тысяч проигрыш--сами по 30 тысяч выложите. и судей тоже на такое посадить. отыграл без ошибок получи 50 тысяч. одна ошибка--минус 10 тысяч. ошибка засчитаного гола минус 15 тысяч. дал не правомерный пенальти минус 10 тысяч. повлияли ошибки на результат должен сам 50 тысяч отдать. вот будут идеальные судьи.
И где с такими правилами окажется Зенит?))
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:49
Всё не на заводе крановщицой.Даёшь такие зарплаты в РФПЛ!!!!
зенит юрист ответил cska1948
сегодня в 20:48
cska1948:
Надо ещё меньше, чтобы 60 тысяч в Турции казались несбыточной мечтой!
я за!!! контракты убрать. победа премиальные например 30- тысяч. ничья-15 тысяч
проигрыш--сами по 30 тысяч выложите.
и судей тоже на такое посадить. отыграл без ошибок получи 50 тысяч. одна ошибка--минус 10 тысяч. ошибка засчитаного гола минус 15 тысяч. дал не правомерный пенальти минус 10 тысяч. повлияли ошибки на результат должен сам 50 тысяч отдать. вот будут идеальные судьи.
cska1948 ответил зенит юрист
сегодня в 20:44
зенит юрист:
вот такие зарплаты нужно и в мужских клубах платить. может играть лучше будут
Надо ещё меньше, чтобы 60 тысяч в Турции казались несбыточной мечтой!
ILOVEMU
сегодня в 20:33
Все равно турки будут звать Наташей
VIPded
сегодня в 20:32
Пора разрешить женщинам играть за мужские команды. И справятся не хуже наших тюленей-миллионеров, и экономия для клубов бешеная!
Казанский
сегодня в 20:32
Была Ксюшей,а станет Наташей за жалкие 60 тыс.рублей в месяц?((
dudka 98
сегодня в 20:31
в турцию? необязательно ж футболистой быть...
зенит юрист
сегодня в 20:30
вот такие зарплаты нужно и в мужских клубах платить. может играть лучше будут
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