Коларов - лучший игрок первой половины сезона Серии А по версии Eurosport

Защитник «Ромы» Александар Коларов стал лучшим игроком первой половины сезона Серии А по версии Eurosport. В этом сезоне 32-летний футболист забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Александар выступая за римлян не получил ни разу от La Gazzetta dello Sport оценку ниже 6 баллов, а его средний балл составляет 6.5, - что является фантастическим результатом.



Напомним, что Александар Коларов присоединился к «Роме» минувшим летом.