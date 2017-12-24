Коларов - лучший игрок первой половины сезона Серии А по версии Eurosport

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте центрального хавбека для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Турция. Супер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 18 тур 1 X 2
16:30 80’ Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:1 Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II Фонбет 1.1 10 18
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода - - -
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе Фонбет 1.3 5.5 7.7
  • Главные новости
  • Все новости
16:33
Перес уговорил Неймара присоединиться к «Реалу»51
15:04
УЕФА составил символическую команду открытий Лиги чемпионов в 2017 году32
13:35
Перес заявил Бензема, что вчера тот сыграл в своём последнем Эль Класико101
13:16
На сборах в Испании «Спартак» проведет три контрольных встречи57
11:28
Эбуэ: «Я без гроша в кармане. У меня даже нет стиральной машины»71
17:58
Боласи оценил поддержку болельщиков в игре с «Челси»0
17:50
Карвахаль: «„Реал“ будет сражаться, пока математика оставляет нам шансы»3
17:47
Джеррард похвалил Алли1
17:40
Клубы РФПЛ суммарно были оштрафованы на 9,8 млн рублей в этом сезоне2
17:36
Вальверде: «„Барселона“ хочет побеждать в каждом матче»3
17:24
Агент: «Трапп хочет уйти из ПСЖ зимой»3
17:13
Капелло: «Райола говорил, что Ибрагимович ломает руки вратарям. Но он ломал только окна»5
17:12
Мата призвал «Манчестер Юнайтед» сохранять спокойствие1
17:03
20-летний футболист «Боавишты» умер от рака
17:00
«Барселона» ушла в отпуск. Месси, Суарес и Маскерано получили 3 лишних выходных дня9
16:47
Пике «обмыл» победу в Эль Класико52
16:35
«Астон Вилла» планирует выкупить права на голкипера «Манчестер Юнайтед»1
16:22
«Ман Сити» и Отаменди продлили сотрудничество0
16:12
«Манчестер Юнайтед» намерен выручить с продажи Мхитаряна не менее 35 млн евро6
16:09
Пулис может возглавить клуб из Чемпионшипа0
16:01
Лопырёва побывала на стадионе «Галатасарая» и назвала Терима «Императором»16
15:56
«Килмарнок» не планирует проводить зимнюю трансферную кампанию3
15:52
Ватцке: «Я ни разу не пожалел об увольнении Тухеля»3
15:44
Скоулз: «Я хотел возглавить молодёжную команду МЮ, но мне отказали»5
15:41
Паоло Каннаваро завершил карьеру и присоединился к тренерскому штабу «Гуанчжоу Эвергранд»0

Коларов - лучший игрок первой половины сезона Серии А по версии Eurosport

сегодня, 16:23

Защитник «Ромы» Александар Коларов стал лучшим игроком первой половины сезона Серии А по версии Eurosport. В этом сезоне 32-летний футболист забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Александар выступая за римлян не получил ни разу от La Gazzetta dello Sport оценку ниже 6 баллов, а его средний балл составляет 6.5, - что является фантастическим результатом.

Напомним, что Александар Коларов присоединился к «Роме» минувшим летом. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Акинфеев - игрок месяца в ЦСКА
22 декабря 39
Мхитарян получил награду игроку года в Армении
22 декабря 14
Вратарь «Цюриха» в пятый раз признан лучшим футболистом Латвии
21 декабря 6
Алаба впервые за 7 лет не стал лучшим игроком года в Австрии
20 декабря 5
Смолов удостоился премии «Спортсмен Кубани»
19 декабря 27
Месси вручили трофей Пичичи и приз имени Альфредо Ди Стефано
18 декабря 127
Обсудить
Все комментарии
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 18:02
гвордеола выкинул его за 5 млн, какие еще доказательства того, что лысый - физрук, вам еще нужны ?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 17:57
Достойный победитель, но я бы Инсиньи выбрал.
борька
борька
сегодня в 17:32
Удачи , парень!
Есть медали
Есть медали
сегодня в 17:02
Вот это нежданчик.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 16:48
Почти Русский............
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 16:35
Если честно, думал победят или Мертенс, или Икарди...

Но сказать, что Коларов победил несправедливо не могу...
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 16:28
Хорооош.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100