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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2:2 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут Фонбет 2.3 3.12 3.35
18:00 85’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
18:00 84’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд Фонбет 1.67 3.7 5.5
18:00 84’ Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 2.25 3.33 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед Фонбет 5.7 3.7 1.74
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Итоги конкурса прогнозов за декабрь

сегодня, 17:00

Уважаемые посетители сайта!  

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.

1-е место - Obdulio Varela

2-е место - Алсидес Гиджиев

3-е место - КЭТиК

4-е место - FROLL 001

5-е место - Гус Пойет

6-е место - Дмитрий Аександров

7-е место - Одно слово румын

8-е место - Остапчук 67

9-е место - Zimmer

10-е место - VIPded

11-е место - Советчик №1

12-е место - ЮЗИК

13-е место - Василий 50

14-е место - Kerri

15-е место - Игорь Солнцев

16-е место - drug01

17-е место - Ангел неБесГрешен

18-е место - nikolah

19-е место - loko7

20-е место - Александр Северный

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 18:32
Спасибо за конкурс!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:07
Все решил последний матч АПЛ.
cska plus
cska plus
сегодня в 17:56
Мои поздравления!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 17:33
Поздравляю победителей!!!
drug01
drug01
сегодня в 17:21
месяц был сложный,спасибо за конкурс!
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