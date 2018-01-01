Итоги конкурса прогнозов за декабрь

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.
1-е место - Obdulio Varela
2-е место - Алсидес Гиджиев
3-е место - КЭТиК
4-е место - FROLL 001
5-е место - Гус Пойет
6-е место - Дмитрий Аександров
7-е место - Одно слово румын
8-е место - Остапчук 67
9-е место - Zimmer
10-е место - VIPded
11-е место - Советчик №1
12-е место - ЮЗИК
13-е место - Василий 50
14-е место - Kerri
15-е место - Игорь Солнцев
16-е место - drug01
17-е место - Ангел неБесГрешен
18-е место - nikolah
19-е место - loko7
20-е место - Александр Северный
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».