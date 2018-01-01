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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.9 3.55 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
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Хавбек «Гамбурга», которым интересовался ЦСКА, устроил забастовку

вчера, 20:31

Полузащитник «Гамбурга» Уолес, которого минувшим летом пытался подписать ЦСКА, не явился на зимние сборы клуба после праздников.

22-летний игрок сослался на личные причины, однако в прессе пишут о том, что так бразилец выражает свой протест против нежелания немецкого клуба отпустить его во «Фламенго» на правах аренды.

Спортивный директор «динозавров» Йенс Тодт заявил, что футболист будет наказан за самовольное продление каникул.

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Все комментарии
time out
time out ответил SHMEL
сегодня в 00:02
SHMEL:
За такое нужно наказывать.
Гаупвахтой грозишь? Так нет таковой на конюшне.
Т34
Т34 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 23:59
Ангел неБесГрешен:
Подумалось, что тошнёхонько к гинеру не хотелось бразиле...
Так оно и есть. Футболисты тоже интересуются финансовым состоянием клуба, в который их "сватают".
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:33
За такое нужно наказывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:04
Подумалось, что тошнёхонько к гинеру не хотелось бразиле...
vka1970
vka1970
вчера в 21:45
Куда угодно, только не в ЦСКа.
Вот на что люди идут ради принципов.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:29
На деньги накажут, делов-то.
cska plus
cska plus
вчера в 21:17
Потом объявит голодовку.
mat73
mat73
вчера в 20:46
Самоволка не есть хорошо, такой чел нашим тоже не нужен.
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