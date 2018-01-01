Хавбек «Гамбурга», которым интересовался ЦСКА, устроил забастовку

Полузащитник «Гамбурга» Уолес, которого минувшим летом пытался подписать ЦСКА, не явился на зимние сборы клуба после праздников.

22-летний игрок сослался на личные причины, однако в прессе пишут о том, что так бразилец выражает свой протест против нежелания немецкого клуба отпустить его во «Фламенго» на правах аренды.

Спортивный директор «динозавров» Йенс Тодт заявил, что футболист будет наказан за самовольное продление каникул.