Итальянские клубы опережают «Тоттенхэм» в борьбе за Баделя

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель, интерес к которому приписывают «Тоттенхэму», «Милану» и «Роме», так и не договорился с клубом о продлении контракта.

Если ситуация не изменится, то этим летом 28-летний футболист сможет присоединиться к любому клубу на правах свободного агента.

При этом «фиалки» боятся потерять хавбека бесплатно, поэтому склоняются к варианту с продажей игрока в текущее трансферное окно. По информации источника, у «Милана» и «Ромы» куда больше шансов подписать хорвата, чем у «Тоттенхэма».