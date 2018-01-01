Эллардайс: «Ноль ударов в створ ворот? Для „Эвертона“ это нормально»

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче, в котором «ириски» ни разу не пробили в створ ворот Давида Де Хеа, посетовал на слабую атакующую линию команды:

«Ноль ударов в створ ворот? Для нас это нормально. Мы знаем, в чем наша проблема, руководство клуба еще до моего назначения об этом знало. Постараемся решить эту проблему во время зимнего трансферного окна, чтобы у нас была линия нападения, способная создавать моменты и забивать. А пока мы остаемся командой, которая может победить только в том случае, если не пропустит.

Это факт. Нам нужно надежно играть в обороне. С этим есть проблемы. Мы подарили сопернику два гола. Да, МЮ был лучше, но такие подарки делать нельзя».