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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.9 3.55 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
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Эллардайс: «Ноль ударов в створ ворот? Для „Эвертона“ это нормально»

вчера, 23:03
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче, в котором «ириски» ни разу не пробили в створ ворот Давида Де Хеа, посетовал на слабую атакующую линию команды:

«Ноль ударов в створ ворот? Для нас это нормально. Мы знаем, в чем наша проблема, руководство клуба еще до моего назначения об этом знало. Постараемся решить эту проблему во время зимнего трансферного окна, чтобы у нас была линия нападения, способная создавать моменты и забивать. А пока мы остаемся командой, которая может победить только в том случае, если не пропустит.

Это факт. Нам нужно надежно играть в обороне. С этим есть проблемы. Мы подарили сопернику два гола. Да, МЮ был лучше, но такие подарки делать нельзя».

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Kumertau
Kumertau
вчера в 23:13
Все просто, берешь пристарелого Льоренте у шпор в аренду до конца сезона, который на все сто подойдет
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