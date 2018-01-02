«Тигры» идут на дно: «Халл Сити» выиграл лишь в 1 матче из 6 после отставки Слуцкого

Отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Халл Сити» и назначение на эту должность Найджела Эдкинса не встряхнули команду и не принесли ожидаемых дивидендов.
Сегодня «тигры» проиграли «Болтону» в матче 26-го тура Чемпионшипа и продлили свою безвыигрышную серию до 5 поединков (2 ничьих и 3 поражения). В общей сложности при Эдкинсе команда победила лишь в 1 матче из 6. Сейчас «тигры» лишь за счет лучшей разницы мячей не идут в зоне вылета.
Кошаки крашеные)))
Кошаки крашеные)))
Травмы,конец аренды и продажи игроков... Эндрю Робертсон, и Харри Магуайр, Сэм Клукас, Элдин Якупович,Эль-Мухаммади, Раноккья, Н’Диайе, Мбокани и Ньясс........все кто играл в Премьер Лиге покинули команду Лёни......плюс бездарное руководство хозяев клуба.....
Слуцкий не показал и 20% от задуманного ...в виду отсутствия должного материала для работы....
Можно по разному к нему относится,но лично я не считаю его рандеву в Англию провалом....
Удачи ему в дальнейшей работе !!!!!!!
Травмы,конец аренды и продажи игроков... Эндрю Робертсон, и Харри Магуайр, Сэм Клукас, Элдин Якупович,Эль-Мухаммади, Раноккья, Н’Диайе, Мбокани и Ньясс........все кто играл в Премьер Лиге покинули команду Лёни......плюс бездарное руководство хозяев клуба.....
Слуцкий не показал и 20% от задуманного ...в виду отсутствия должного материала для работы....
Можно по разному к нему относится,но лично я не считаю его рандеву в Англию провалом....
Удачи ему в дальнейшей работе !!!!!!!
А сейчас команда просто в штопоре. Играть то некому .
А хрюкалы бояться, что Леня вернется!?! Леня знает как спартачам пятачки "чистить"!!!
А сейчас команда просто в штопоре. Играть то некому .
А хрюкалы бояться, что Леня вернется!?! Леня знает как спартачам пятачки "чистить"!!!