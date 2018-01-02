«Тигры» идут на дно: «Халл Сити» выиграл лишь в 1 матче из 6 после отставки Слуцкого

Отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Халл Сити» и назначение на эту должность Найджела Эдкинса не встряхнули команду и не принесли ожидаемых дивидендов.

Сегодня «тигры» проиграли «Болтону» в матче 26-го тура Чемпионшипа и продлили свою безвыигрышную серию до 5 поединков (2 ничьих и 3 поражения). В общей сложности при Эдкинсе команда победила лишь в 1 матче из 6. Сейчас «тигры» лишь за счет лучшей разницы мячей не идут в зоне вылета.