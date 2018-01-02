«Тигры» идут на дно: «Халл Сити» выиграл лишь в 1 матче из 6 после отставки Слуцкого

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
    Вторая подряд победа "Реала" в ЛЧ
    36%
    861
    Кубок Конфедераций в России
    8%
    188
    Рекордный трансфер Неймара за 222 млн евро
    20%
    479
    Первое с 2001 года чемпионство "Спартака"
    25%
    597
    Уход Мутко с поста президента РФС
    10%
    241
    Затрудняюсь ответить
    2%
    39
    Всего голосов: 2405
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Кипр. Первый Дивизион
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.9 3.55 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
  • Главные новости
  • Все новости
22:21
МЮ увозит три очка с «Гудисон Парк»40
20:11
ЦСКА ведёт борьбу со «Спортингом» за перспективного бразильца28
20:02
«Реал» не видит нужды в покупке Азара19
19:52
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли»60
18:52
Неймар - лауреат премии «Золотая самба»19
00:56
Лингард в этом сезоне забил больше, чем Азар, Де Брюйне, Мане, Сане, Эриксен и Алли7
00:43
Виллиан: «Хочу, чтобы люди знали, что я очень счастлив в „Челси“»2
00:30
Клопп о преждевременном анонсе трансфера Коутиньо в «Барселону»: «Вау, история топ-уровня»2
00:18
Салах - лучший арабский футболист в 2017 году9
23:54
За неполных 5 месяцев в «Барселоне» рыночная стоимость Паулиньо выросла почти в три раза10
23:40
Вальверде: «Уход Неймара был сложным моментом для „Барселоны“»4
23:26
МЮ установил рекорд АПЛ по числу побед над одним и тем же соперником3
23:14
Моуриньо: «Погба не виноват в том, что он заработал куда больше денег, чем Пол Скоулз»18
23:03
Эллардайс: «Ноль ударов в створ ворот? Для „Эвертона“ это нормально»1
22:54
Моуриньо выделил Лингарда после победы МЮ над «Эвертоном»0
22:38
Индийский футболист совершил самоубийство в ночь на 1-е января
22:28
Крыховяк может вернуться в чемпионат Испании0
22:05
Агент: «Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен. Он был бы счастлив играть там»5
21:54
Клопп: «Не знаю, когда ван Дейк дебютирует за „Ливерпуль“. Нам нужно время»3
21:45
Наингголан не постеснялся выпивать и курить на видео во время общения с подписчиками9
21:32
Итальянские клубы опережают «Тоттенхэм» в борьбе за Баделя1
21:18
«Ливерпуль» не проигрывает уже в 16 матчах подряд - рекорд при Клоппе8
21:10
Клаван - первый эстонец, забивший в Премьер-Лиге3
20:58
Моуриньо рассказал, когда вернётся в строй Лукаку1
20:46
Адебайор: «Манчини - худший тренер, с которым я когда-либо работал»17
 

«Тигры» идут на дно: «Халл Сити» выиграл лишь в 1 матче из 6 после отставки Слуцкого

сегодня, 00:05

Отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Халл Сити» и назначение на эту должность Найджела Эдкинса не встряхнули команду и не принесли ожидаемых дивидендов.

Сегодня «тигры» проиграли «Болтону» в матче 26-го тура Чемпионшипа и продлили свою безвыигрышную серию до 5 поединков (2 ничьих и 3 поражения). В общей сложности при Эдкинсе команда победила лишь в 1 матче из 6. Сейчас «тигры» лишь за счет лучшей разницы мячей не идут в зоне вылета.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
МЮ увозит три очка с «Гудисон Парк»
Вчера, 22:21 40
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли»
Вчера, 19:52 60
«Арсенал» упустил победу над «Вест Бромвичем»
31 декабря 2017 29
«Кристал Пэлас» прервал фантастическую победную серию «Манчестер Сити»
31 декабря 2017 187
Nike раньше времени сообщил о трансфере Коутиньо в «Барселону»
31 декабря 2017 42
«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря дублю Дибалы
31 декабря 2017 19
Обсудить
Все комментарии
An Jo
An Jo
сегодня в 07:34
Да и они и со Слуцким так то не жгли особо.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:21
И какие они после этого Тигры?))

Кошаки крашеные)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:51
Изначально было понятно ,что там играть некому....и тренеры,как уволенный так и пришедший тут не при чём...
Травмы,конец аренды и продажи игроков... Эндрю Робертсон, и Харри Магуайр, Сэм Клукас, Элдин Якупович,Эль-Мухаммади, Раноккья, Н’Диайе, Мбокани и Ньясс........все кто играл в Премьер Лиге покинули команду Лёни......плюс бездарное руководство хозяев клуба.....

Слуцкий не показал и 20% от задуманного ...в виду отсутствия должного материала для работы....
Можно по разному к нему относится,но лично я не считаю его рандеву в Англию провалом....

Удачи ему в дальнейшей работе !!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:51
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 04:12
    Вот это оставил после себя колхоз
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 01:16
    Видимо что-то на складывается в клубе....
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:33
    Эх не дали Лене порулить! Теперь будут кусать локти......
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 00:14
    Да уж ,Леня после себя оставляет выжженое поле ,нужны годы и смена поколения ,это безвозвратно испорчено лжеГагариным
    time out
    time out
    сегодня в 00:13
    Это же как надо угробить команду, что ее не могут уже поднять на ноги. Кто там советует Слуцкого в Краснодар? Только враги.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100