Почеттино: «Сон может потягаться с Бекхэмом по популярности в Азии»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что нападающему команды Хонг-Мин Сону по силам стать иконой в Азии и посоперничать в популярности с Дэвидом Бекхэмом:

«Сон может посоперничать с Бекхэмом в том, что касается статуса суперзвезды в Азии. Мы так думаем, но доказать не можем.

Конечно, Бекхэм - это мировая икона. Но, вероятно, это верно и в случае с Сонни. При этом он очень скромен, абсолютно нормальный парень. Поэтому он столь важен для нас.

Да, в основном все внимание достается Харри Кейну или другим игрокам, но важно отметить вклад Сона, потому что это классный человек и настоящий профессионал».

Ранее Сон стал лучшим азиатским голеадором в истории Премьер-Лиги.