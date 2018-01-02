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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Каррагер: «Удивлен, что „Ман Сити“ не перехватил ван Дейка»

сегодня, 09:58

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал приобретение мерсисайдским клубом защитника Вирджила ван Дейка. «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за переход игрока рекордные для защитника 75 млн фунтов. Каррагер удивился, что игрока не перехватил у «красных» «Манчестер Сити».

«Ван Дейк перешел в „Ливерпуль“. За очень большие деньги. Конечно, я доволен, что он продолжит карьеру именно в „Ливерпуле“.

Он выглядит как карбоновая копия Венсана Компани в молодости. Он очень мощный. У него отличная физика и скорость. Физически он способен противостоять чему угодно. Однако странно, что „Манчестер Сити“ не перебил предложение „красных“».

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Все комментарии
VadCaz
VadCaz ответил jet_set
сегодня в 12:12
jet_set:
Ван Дейк - кто это вообще, что за него 100 млн заплатили? Это Мальдини, Неста, Фердинанд или Пуйоль?)
страшно подумать сколько бы сегодня стоил состав золотого Милана 90-х, или МЮ и Арсенал начала нулевых......Нефти бы не хватило в Персидском заливе
jet_set
jet_set
сегодня в 11:38
Ван Дейк - кто это вообще, что за него 100 млн заплатили? Это Мальдини, Неста, Фердинанд или Пуйоль?)
Igo0rek
Igo0rek ответил Cules2013
сегодня в 11:18
Cules2013:
Сити будет брать цз для лавки, основная пара Отаменди-Стоунз и им нужен сменщик получше, чем вечно травмированный Компани. а трансфер ван Дейка - это под основу.
Тоже самое хотел написать.
Cules2013
Cules2013
сегодня в 11:12
Сити будет брать цз для лавки, основная пара Отаменди-Стоунз и им нужен сменщик получше, чем вечно травмированный Компани. а трансфер ван Дейка - это под основу.
Klopp_OUT
Klopp_OUT
сегодня в 10:48
МС перебил бы предложение,если у них были бы такие проблемы с центром обороны
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 10:41
Видимо Ван дейк не стоит таких денег, даже по меркам сити...
An Jo
An Jo
сегодня в 10:03
Где странная деталь то?!
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