Каррагер: «Удивлен, что „Ман Сити“ не перехватил ван Дейка»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал приобретение мерсисайдским клубом защитника Вирджила ван Дейка. «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за переход игрока рекордные для защитника 75 млн фунтов. Каррагер удивился, что игрока не перехватил у «красных» «Манчестер Сити».

«Ван Дейк перешел в „Ливерпуль“. За очень большие деньги. Конечно, я доволен, что он продолжит карьеру именно в „Ливерпуле“.

Он выглядит как карбоновая копия Венсана Компани в молодости. Он очень мощный. У него отличная физика и скорость. Физически он способен противостоять чему угодно. Однако странно, что „Манчестер Сити“ не перебил предложение „красных“».