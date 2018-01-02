Олдридж: «„Сити“ - лучшая команда в истории английского футбола? У людей короткая память»

Бывший нападающий «Ливепуля» Джон Олдридж считает, что «Манчестер Сити» пока рано называть лучшей командой в истории английского футбола:

«Все спешат короновать „Манчестер Сити“ Гвардиолы, называя эту командой лучшей в истории английского футбола, но у людей короткая память, раз они делают такие умозаключения.

Не умаляя заслуг „Сити“, ведь это команда топ-уровня с отличным тренером, должен отметить, что было бы странно, если бы у „горожан“ не было хорошей команды, ведь они десять лет тратили сумасшедшие деньги на подписание игроков.

Вот когда они закончат сезон с сотней очков в копилке, забьют 100 мячей, завоюют три-четыре трофея, тогда и будем рассуждать, являются ли они одной из лучших команд в истории английского футбола.

Великолепный „Ливерпуль“ конца 80-х точно доставил бы нынешнему „Сити“ проблемы. МЮ со Шмейхелем, Стамом, Кином, Скоулзом, Гиггзом, Бекхэмом, Йорком и Коулом потягался бы с „горожанами“, как и „Арсенал“, не потерпевший ни единого поражения в сезоне-2003/04 с Виейра и Анри».

Отметим, что в текущем сезоне «Манчестер Сити» выдал лучший старт в истории Премьер-Лиги.