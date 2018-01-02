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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Хомуха считает, что для молодых игроков в РФПЛ нужно ввести систему потолка зарплат

сегодня, 11:10

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что руководители российских клубов должны ввести систему потолка зарплат для молодых футболистов.

«Систему с потолком зарплат необходимо обсуждать с руководителями клубов, и если будет принято такое решение, то оно должно соблюдаться, ведь мы все прекрасно знаем, как это можно обойти. Если это будет согласованно, это неплохое решение для начинающих российских футболистов, главное, чтобы не было злоупотреблений и нарушений.

Также первые контракты молодых игроков должны быть не просто ограничены, если игрок проявляет себя, то должна быть бонусная система, ведь футболист должен не получать зарплату, а ее зарабатывать. Если игрок начинает играть в первой команде, то статья в контракте должна давать ему возможность получать не только оговоренные суммы, это придаст мотивации молодым футболистам.

Через два с половиной года ситуация изменится кардинальным образом: улучшится инфраструктура, обеспечение региональной подготовки футболистов, начнется пополнение игроков в юношеские команды. Со временем, когда инфраструктура чемпионата мира будет готова, будет изменено финансирование региональных объединений. Эти улучшения дадут толчок к развитию детско-юношеского футбола».

Напомним, что недавно Дмитрий Хомуха продлил контракт с РФС. 

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 19:32
Давно пора! И для взрослых тоже!
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 19:11
Сайт превратился в 77 !!!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 18:09
Для всех надо вводить а не только для молодых.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил mihaluch
сегодня в 17:34
mihaluch:
Отменить лимит на легионеров, и ввести лимит на зарплату,примерно среднюю российскую. Но особо отличившимся на международном уровне игрокам лимит на зарплату может быть отменён решением госдумы и президента. Заработай и получай большие деньги.
Если отменить лимит, то тогда детско-юношеский футбол умрет совсем.
Тупо евреи Миллер , Федун и Гинер купят за копейки негров и латиносов, а своих не будет вааапще !
Это мальчик уже проходили.
Если по умному , то леглв вообще не пускать, только свои, родные , из двора ...
Хотя о чем это я , на покупке легов целые коттеджи и виллы строят в Испании, а на этих нищеепах разве наживешься ?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:11
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ! КТО ПРИДУМАЛ ЭТОТ САЙТ? ОТКУДА У НЕГО РУКИ РАСТУТ И В КАКОМ МЕСТЕ У НЕГО МОЗГИ?
Батя в здании
Батя в здании
сегодня в 16:12
А как растить кокориных и зюб?) это ж целая система. Тут так просто все не решить.
denmig
denmig
сегодня в 15:56
Да для всех пора! Особенно для кококо!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:10
Этим делом правит рынок...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:01
Отменить лимит на легионеров, и ввести лимит на зарплату,примерно среднюю российскую. Но особо отличившимся на международном уровне игрокам лимит на зарплату может быть отменён решением госдумы и президента. Заработай и получай большие деньги.
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 14:19
Лимит надо убирать .К примеру , такие как Головин ,Кузяев , Миранчук ... будут играть при любом лимите , а остальные глядя на конкуренцию в составе будут пахать на тренировках , чтобы попасть в основу , а не выходить на поле благодаря росс. паспорту . Упадёт сразу ценник на росс.паспорт и соответственно зп
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:58
И не только молодых игроков, всех свиней надо посадить на хлеб и воду, что бы не повадно было позорить Российский футбол
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:51
Хомуха - гигант мысли, все абсолютно верно, это даст огромный толчок Российскому футболу и уберет всяких миллионеров Кокориных и Дзюб, а придут настоящие таланты.
Но Мутко и К никогда не пойдут на это , а с кого им стричь миллионы в свой карман.
Короче вывод - Убрать Мутка и назначить Хомуху.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 13:26
Футбол без 7-0 нукжно ввести.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:23
Только бонусная а не контрактная система оплаты труда заставит играть покалеченных "лимитом Мутко" отечественных игроков.......как играешь - так и получай...а то понавыписывали контрактов ...сидят довольные не помышляя об карьерном росте....

А возраст здесь ни при чём......почему условный молодой и перспективный Головин должен бегать за деньги ограниченные потолком зарплат в отличии от условного пожилого Жиркова....
patra
patra
сегодня в 13:11
Потолок зарплат нужно вводить всем, и депутатам, и министрам, и манагерам, и тем более старым старым спортсменам.
Знатог
Знатог
сегодня в 12:58
ещё бы потолок цен ввели.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:56
Ну что же, идея не Плохая.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 12:55
Выдать талоны на питание в столовой, комнату в общаге и ладу-гранту, и пусть живут не тужат)))))
Т34
Т34 ответил cska plus
сегодня в 12:52
cska plus:
Федуну пофиг, это ему не надо, один хрен он оптом скупает пристарелых негров из африки.
А вот Гинеру не пофиг. За что он может купить даже старого негра, если сам живет на прожиточный минимум. Хорошо решили поднять в новом году, а то не все члены могут остаться на месте к концу этого года. Жизнь штука суровая, даже для преуспевающих когда-то гинеров.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:24
Федуну пофиг, это ему не надо, один хрен он оптом скупает пристарелых негров из африки.
Т34
Т34
сегодня в 12:17
Пока у нас плюют на правовую систему, это все будет "филькиной грамотой". Кто помешает условному Миллеру загрести в Зенит толкового молодого футболиста, выплачивая ему в обход принятых постановлений, на какое-нибудь подставное лицо. И игрок зная это пойдет с удовольствием на самый "низкий" потолок зарплаты. В честность руководителей клубов верится с большим трудом, а точнее вообще пока не верится.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:12
грешно однако считать чужую зарплату товарищ Хомуха.
Результата нет от вашей работы вот и завидуешь мололдым....
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:10
Об жтом говорят который год,а толку ноль...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:38
Давно надо это сделать
борька
борька
сегодня в 11:25
На медведевский прожиточный максимум, 8700 руб, в месяц.
Klasse
Klasse
сегодня в 11:16
для всех российских футболистов и расиянцев типа фернендеса стоит ввести потолок. очень низкий потолок.
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