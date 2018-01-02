Хомуха считает, что для молодых игроков в РФПЛ нужно ввести систему потолка зарплат

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что руководители российских клубов должны ввести систему потолка зарплат для молодых футболистов.

«Систему с потолком зарплат необходимо обсуждать с руководителями клубов, и если будет принято такое решение, то оно должно соблюдаться, ведь мы все прекрасно знаем, как это можно обойти. Если это будет согласованно, это неплохое решение для начинающих российских футболистов, главное, чтобы не было злоупотреблений и нарушений.

Также первые контракты молодых игроков должны быть не просто ограничены, если игрок проявляет себя, то должна быть бонусная система, ведь футболист должен не получать зарплату, а ее зарабатывать. Если игрок начинает играть в первой команде, то статья в контракте должна давать ему возможность получать не только оговоренные суммы, это придаст мотивации молодым футболистам.

Через два с половиной года ситуация изменится кардинальным образом: улучшится инфраструктура, обеспечение региональной подготовки футболистов, начнется пополнение игроков в юношеские команды. Со временем, когда инфраструктура чемпионата мира будет готова, будет изменено финансирование региональных объединений. Эти улучшения дадут толчок к развитию детско-юношеского футбола».



Напомним, что недавно Дмитрий Хомуха продлил контракт с РФС.