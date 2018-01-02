Гвардиола: «Для игроков такой плотный календарь - это катастрофа»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не является сторонником насыщенного календаря в АПЛ в период рождественских и новогодних праздников:

«Если кто-то говорит, что технически и физически такой плотный календарь идет на пользу игрокам, то я не соглашусь: для игроков это катастрофа.

Но такова традиция. Я должен приспосабливаться. Порой на отдых выпадает три дня, порой - 4, порой - 2, но все находятся в равных условиях.

Я, конечно, могу выразить свое мнение, но разве вы считаете, что это заставит руководство лиги изменить что-то? Ни за что».

Также Гвардиола сомневается, что его команда потянет борьбу на четырех фронтах.