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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Гиггз: «На данный момент МЮ не способен тягаться с ПСЖ или „Ман Сити“»

сегодня, 13:19

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что «красные дьяволы» не могут похвастаться столь же классным составом, что их соседи из «Манчестер Сити» или ПСЖ:

«Жозе Моуриньо в чем-то прав, когда он говорит о том, что „Сити“ покупает защитников по цене нападающих, а ПСЖ не ограничен в средствах на покупку игроков.

Считаю, что „Юнайтед“ также не пошла на пользу частая смена тренеров, ведь каждый из них покупал игроков под себя. „Челси“ и „Ливерпуль“ к таким переменам привыкли, а вот МЮ - нет.

Думаю, что на данный момент МЮ не способен тягаться с ПСЖ или „Ман Сити“. И дело не в финансовых возможностях клуба, а в качестве игроков. Поэтому, полагаю, „красным дьяволам“ стоит сосредоточиться на том, чтобы финишировать в чемпионате вторыми. Второе место в АПЛ и удачные выступления в Кубке Англии и Лиге чемпионов - и сезон можно будет назвать успешным».

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 17:49
муму займет свое законное 5-6 место по окончанию чемпионатуи вылетит из 1/8 вот тогда будет хохма с их 300 миллионыыми вливаниями, да ниразу не мешки
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 16:19
Спорное утверждение , составы сильные у всех 3-х клубов .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:09
Прав "бывший"... Ходок...)))
t2k
t2k
сегодня в 13:51
У меня никаких претензий к Жозе нету.

Автобус?! Скучно?! Прагматично?! Может я слепой или дурной, но при Лвг было крепкое 19 место по
:передачам назад и вратарю.
:ударам по воротам


А там ахменеть как весело было?!

Надо убрать многих.. есть те кто всегда сломан , и есть замечательная молодежка 17-19 лет, ребята огонь и шанса точно заслужили
viv
viv
сегодня в 13:45
Я бы сказал, что на данный момент МЮ не способен тягаться с Барселоной, ПСЖ или „Ман Сити“
волгoдoн
волгoдoн ответил Кайзер Созе
сегодня в 13:45
Кайзер Созе:
Нытьё заразно, теперь всё му-му ноет...😭
португальская лихорадка жозя)
Кайзер Созе
Кайзер Созе
сегодня в 13:43
Нытьё заразно, теперь всё му-му ноет...😭
DXTK
DXTK
сегодня в 13:42
сейчас все критикуют Моура и его МЮ, никто в них не верит, а стоит им выиграть в конце сезона ЛЧ то сразу начнут хвалить, в прошлом сезоне было тоже самое, а МЮ взял 3 трофея, на фоне нуля у МС......

PS Гиггзу должно быть стыдно сравнивать МЮ с мешками........ а еще хуже всего с Ливерпулем.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:39
Это ясно ,пока Гиггз не станет тренером
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