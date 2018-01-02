Гиггз: «На данный момент МЮ не способен тягаться с ПСЖ или „Ман Сити“»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что «красные дьяволы» не могут похвастаться столь же классным составом, что их соседи из «Манчестер Сити» или ПСЖ:

«Жозе Моуриньо в чем-то прав, когда он говорит о том, что „Сити“ покупает защитников по цене нападающих, а ПСЖ не ограничен в средствах на покупку игроков.

Считаю, что „Юнайтед“ также не пошла на пользу частая смена тренеров, ведь каждый из них покупал игроков под себя. „Челси“ и „Ливерпуль“ к таким переменам привыкли, а вот МЮ - нет.

Думаю, что на данный момент МЮ не способен тягаться с ПСЖ или „Ман Сити“. И дело не в финансовых возможностях клуба, а в качестве игроков. Поэтому, полагаю, „красным дьяволам“ стоит сосредоточиться на том, чтобы финишировать в чемпионате вторыми. Второе место в АПЛ и удачные выступления в Кубке Англии и Лиге чемпионов - и сезон можно будет назвать успешным».