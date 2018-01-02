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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Хайнкес: «Мне Горецка нравится. Но, где он продолжит карьеру, не знаю, нужно подождать»

сегодня, 13:57

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес просит журналистов раньше времени не пророчить полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке переход в «Баварию»:

«Горецка - очень хороший молодой игрок. Мне он нравится.

Но с выводами спешить не стоит, нужно подождать. Если я правильно понял, то его агент сообщил, что они еще не определились с выбором, на игрока по-прежнему претендуют испанцы. Посмотрим, как все сложится.

Горецка - умный парень. Он сам знает, что для него будет лучше».

На днях спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель не подтвердил информацию о том, что Горецка уже согласовал свой летний трансфер в «Баварию».

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Kwinto555
Kwinto555
сегодня в 15:06
Начинают по тихоньку дерьбанить конкурентов
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