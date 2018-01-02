Хайнкес: «Мне Горецка нравится. Но, где он продолжит карьеру, не знаю, нужно подождать»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес просит журналистов раньше времени не пророчить полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке переход в «Баварию»:

«Горецка - очень хороший молодой игрок. Мне он нравится.

Но с выводами спешить не стоит, нужно подождать. Если я правильно понял, то его агент сообщил, что они еще не определились с выбором, на игрока по-прежнему претендуют испанцы. Посмотрим, как все сложится.

Горецка - умный парень. Он сам знает, что для него будет лучше».

На днях спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель не подтвердил информацию о том, что Горецка уже согласовал свой летний трансфер в «Баварию».