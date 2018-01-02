Аллегри: «„Ювентус“ не имеет права недооценить „Торино“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри призвал своих игроков ответственно отнестись к матчу 1/4 финала Кубка Италии против «Торино»:

«Мы не имеем права недооценить соперника. Хотя бы потому, что это дерби. Несмотря на все травмы, у нас есть цель - победить, ведь мы намерены выиграть Кубок Италии, как и Лигу чемпионов с Серией А.

Поэтому мы должны подготовиться надлежащим образом, а еще спустя 72 часа нас ждет последний матч перед зимним перерывом (против „Кальяри“).

Буффон, Куадрадо и Де Шильо продолжают восстанавливаться от повреждений, посмотрим, смогут ли они сыграть.

Дибала сыграет, только я пока не знаю, будет ли он сам на острие или в тандеме с Манджукичем или Игуаином».

Напомним, что туринское дерби в Италии покажут без комментариев, так как итальянские комментаторы бастуют.