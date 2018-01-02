Монтелла вернёт Нзонзи в состав, но игрок всё равно может покинуть «Севилью»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла рассчитывает на полузащитника Стивена Нзонзи, который при Эдуардо Бериссо (экс-наставнике клуба) перестал попадать в состав и был отстранен от совместных тренировок с командой. Тем не менее, Монтелла не дает гарантий, касающихся того, останется ли игрок в клубе или решится на переход.

«Нзонзи хорошо тренировался, и он сможет сыграть завтра (против „Кадиса“ в Кубке Испании) и в дерби (с „Бетисом“ в чемпионате).

У него отличный подход к делу, я вижу это с первого дня моего пребывания здесь. Однако залезть к нему в голову я не могу: останется ли он в клубе до конца сезона или нет, я не знаю.

Могу лишь сказать, что его форма и игра сильно впечатлили меня»