Моуриньо: «У некоторых тренеров есть хорошие друзья на нужных должностях»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо недоволен расписанием матчей, которое уготовила его команде Премьер-Лига. Манкунианцам пришлось провести последние четыре поединка в течение 215 часов, тогда как у других команд времени на отдых было больше. «Манчестер Сити» провел столько же матчей в рамках 247 часов, «Арсенал» и «Тоттенхэм» — 290. Из английских команд высшего дивизиона только «Лестеру» пришлось тяжелее — «лисам» выделили 213 часов, чтобы провести четыре встречи.

«Мой ответ остается прежним. Телевизионные компании принимают решения, и мы должны их принимать. Я также считаю, что у некоторых клубов или тренеров есть хорошие друзья на нужных должностях. У меня таких друзей нет».

В матче последнего тура АПЛ «красные дьяволы» расправились с «Эвертоном».