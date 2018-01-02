Бывший спортдир «Интера»: «Помню, как подписал Коутиньо за 4 млн евро»

Хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, чья трансферная стоимость оценивается в 145 млн евро и выше, покинул Бразилию и переехал в Милан в 2010 году. Бывший спортивный директор «Интера» Марко Бранка вспомнил об этой покупке и порассуждал о трансферной политике итальянских клубов:

«Помню, как я подписал его за 4 миллиона евро...

Что касается „Ювентуса“, не думаю, что „бьянконери“ ждут перестановки, если только у них есть возможность уже оформить сделку, которую они запланировали на лето. Да, я говорю о Эмре Джане.

„Наполи“ нужен форвард и левый защитник. Первым может быть Роберто Инглезе, а второго называть не буду. Это их дело.

Не думаю, что „Милан“ будет работать на трансферном рынке в январе. Им нужно больше спокойствия в игре и в головах».