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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.35 4.75 9.2
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Азар признан лучшим игроком Бельгии в 2017 году

вчера, 20:05

По информации пресс-службы «Челси», бельгийские болельщики признали полузащитника лондонцев Эдена Азара лучшим футболистом страны в 2017 году. Игрок получил приз «Дьявол года».

Хавбека не смогли обойти в голосовании его бывшие одноклубники Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку, занявшие второе и третье места соответственно. 

Азар провел великолепный год в составе «Челси» и в отсутствие Венсана Компани исполнял роль капитана сборной Бельгии во время отборочной кампании чемпионата мира-2018, которую бельгийцы успешно преодолели.

Напомним, что Азар удостоился звания лучшего игрока «синих» в минувшем сезоне.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответил Igo0rek
вчера в 23:10
Igo0rek:
Спасибо что выгнали Кевина))
Благодарите за это нарцисса Маврика
ermak6448
ermak6448
вчера в 21:08
Приятно осознавать что ты Лучший....
Igo0rek
Igo0rek ответил ROMA DROGBA
вчера в 20:49
ROMA DROGBA:
А вот КДБ плохо мыл, за что тот его и выгнал
Спасибо что выгнали Кевина))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 20:45
Он заслужил
sir_Alex
sir_Alex ответил ROMA DROGBA
вчера в 20:40
ROMA DROGBA:
The other nominees were Michy Batshuayi, Christian Benteke, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Thibaut Courtois, Marouane Fellaini, Thorgan Hazard, Dries Merten, Thomas Meunier, Youri Tielemans and Jan Vertonghen.
В тройке победителей, сорри!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил sir_Alex
вчера в 20:38
sir_Alex:
Куртуа нет в списке, хе-хе!)))
The other nominees were Michy Batshuayi, Christian Benteke, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Thibaut Courtois, Marouane Fellaini, Thorgan Hazard, Dries Merten, Thomas Meunier, Youri Tielemans and Jan Vertonghen.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:32
Куртуа нет в списке, хе-хе!)))
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:25
Азар и Де Брюйне одного уровня футболисты!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил волгoдoн
вчера в 20:22
волгoдoн:
Лучше всех мыл яхту Абрамовича)
А вот КДБ плохо мыл, за что тот его и выгнал
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 20:19
Лучше всех мыл яхту Абрамовича)
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