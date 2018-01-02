Азар признан лучшим игроком Бельгии в 2017 году

По информации пресс-службы «Челси», бельгийские болельщики признали полузащитника лондонцев Эдена Азара лучшим футболистом страны в 2017 году. Игрок получил приз «Дьявол года».

Хавбека не смогли обойти в голосовании его бывшие одноклубники Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку, занявшие второе и третье места соответственно.

Азар провел великолепный год в составе «Челси» и в отсутствие Венсана Компани исполнял роль капитана сборной Бельгии во время отборочной кампании чемпионата мира-2018, которую бельгийцы успешно преодолели.

Напомним, что Азар удостоился звания лучшего игрока «синих» в минувшем сезоне.