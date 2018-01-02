Бывший защитник «Шальке» Учида вернулся в Японию

Бывшая звезда «Шальке» Ацуто Учида завершил свой немецкий этап карьеры и вернулся на родину, в Японию. После семи лет в составе команды из Гельзенкирхена успехи защитника пошли на спад. Футболист перешел в клуб второй немецкой Бундеслиги «Унион», но в Берлине пробыл только полгода.

Теперь 29-летний японец вернулся в J-Лигу, где будет выступать в составе «Касима Антлерс» — команды, поделившей первое место в чемпионате с «Кавасаки Фронтэйл», но уступившей по дополнительным показателям.

Отметим, что Учида неоднократно вызывался в сборную Японии, где провел больше 70 матчей.