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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.35 4.75 9.2
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Спаллетти: «Я спрячу контракты игроков „Интера“, чтобы их не смогли продать»

вчера, 23:15

Журналисты заметили наставника «Интера» Лучано Спаллетти после заседания совета директоров «нерадзурри». Услышав вопрос о трансферных планах клуба, тренер отшутился:

«Я пришел сюда, чтобы спрятать контракты моих игроков, и уже собираюсь везти их домой!

Вообще спрашивайте лучше директоров, я не могу ничего гарантировать. Просто хочу сохранить своих футболистов, но боюсь, что они заставят моих игроков исчезнуть».

Ранее итальянский наставник отмечал, что не позволит ни одному игроку «Интера» покинуть команду.

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Nedved11
Nedved11
сегодня в 00:27
Кому этот сброд кривоногих надо??? ухухуахха
Мамко любителя реал заберёт и всё
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