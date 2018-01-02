Спаллетти: «Я спрячу контракты игроков „Интера“, чтобы их не смогли продать»

Журналисты заметили наставника «Интера» Лучано Спаллетти после заседания совета директоров «нерадзурри». Услышав вопрос о трансферных планах клуба, тренер отшутился:

«Я пришел сюда, чтобы спрятать контракты моих игроков, и уже собираюсь везти их домой!

Вообще спрашивайте лучше директоров, я не могу ничего гарантировать. Просто хочу сохранить своих футболистов, но боюсь, что они заставят моих игроков исчезнуть».

Ранее итальянский наставник отмечал, что не позволит ни одному игроку «Интера» покинуть команду.