Почеттино объяснил, почему Кейн начал матч с «Суонси» в запасе

Забивной нападающий Харри Кейн не попал в стартовый состав «Тоттенхэма» на матч 22-го тура АПЛ с «Суонси», однако наставник «шпор» Маурисио Почеттино утверждает, что причин беспокоиться нет:

«С ним все в порядке. Проблема заключалась в антибиотиках. Начинать со стартового свистка было бы слишком рискованно. Но если Харри нам понадобится, он обязательно выйдет на поле.

Нужно учитывать, что нам уже через 48 часов предстоит встреча с „Вест Хэмом“, и надо принимать решения, которые пойдут на пользу команде и игроку».