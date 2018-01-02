Макларен: «Санчес смог бы заменить Коутиньо в „Ливерпуле“»

Бывший наставник сборной Англии Стив Макларен считает, что в случае ухода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» мерсисайдский клуб может попробовать его заменить с помощью футболиста «Арсенала» Алексиса Санчеса:

«Ситуация сложная. 160 млн фунтов — это очень большая сумма. Можно купить много игроков, но „Ливерпуль“ не хотел бы терять талантливого Коутиньо.

Я могу представить Санчеса на „Энфилде“. Алексис — амбициозный футболист. Он тот, кто смог бы заменить Коутиньо.

Хотя, когда у тебя в команде есть Салах, Мане, Фирмино и Лаллана, может, вопрос замены стоит не так остро».