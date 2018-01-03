Агуэро - о будущем в «Ман Сити»: «Я буду уважать любое решение клуба»

По окончании поединка 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Уотфорд» нападающего хозяев Серхио Агуэро в очередной раз спросили о его будущем. Ответ аргентинца ясности не внес:

«Мой контракт остается в силе до 2020 года.

Правда в том, что я рассчитываю следовать условиям соглашения и постараюсь показывать свою лучшую игру до самого конца сезона. А там посмотрим, что меня ждет.

Хочу ли я остаться? Да, хочу. Вообще я планирую не менять клубы. Я счастлив здесь, но, как и говорил, последнее слово остается за клубом, только ему решать. Я буду уважать любое решение».