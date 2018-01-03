Почеттино: «Результат говорит сам за себя. „Тоттенхэм“ был лучше „Суонси“»

«Тоттенхэм» получил на три дня отдыха больше, чем «Суонси» перед очным матчем команд. Впрочем, наставник лондонцев Маурисио Почеттино не считает, что победа досталась «шпорам» за счет этого преимущества:

«Результат говорит сам за себя. Мы победили и были лучше „Суонси“.

Преимущество нам обеспечило не физическое состояние команды, а просто то, что мы играли лучше, создали больше моментов и заслужили победу. Мы довольны итоговым результатом, потому что условия для игры в футбол были кошмарными.

Кейн на замене? Думаю, мы поступили правильно. Было заметно, что ему тяжело бегать. Харри провел хорошую тренировку перед следующим матчем. Надеюсь, он будет в порядке и готов начать в стартовом составе. Это совершенный форвард, ведь он не только забивает, но создает и строит».