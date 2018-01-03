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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Почеттино: «Результат говорит сам за себя. „Тоттенхэм“ был лучше „Суонси“»

сегодня, 08:42
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» получил на три дня отдыха больше, чем «Суонси» перед очным матчем команд. Впрочем, наставник лондонцев Маурисио Почеттино не считает, что победа досталась «шпорам» за счет этого преимущества:

«Результат говорит сам за себя. Мы победили и были лучше „Суонси“.

Преимущество нам обеспечило не физическое состояние команды, а просто то, что мы играли лучше, создали больше моментов и заслужили победу. Мы довольны итоговым результатом, потому что условия для игры в футбол были кошмарными.

Кейн на замене? Думаю, мы поступили правильно. Было заметно, что ему тяжело бегать. Харри провел хорошую тренировку перед следующим матчем. Надеюсь, он будет в порядке и готов начать в стартовом составе. Это совершенный форвард, ведь он не только забивает, но создает и строит».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:19
С победой ТТХ!
Чем в лучшей форме подойдут к ЛЧ наши коллективы, тем мощнее будет заруба.
Главное без травм.
Увидимся в ЛЧ, шпоры. Князь будет беспощаден)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:28
Я думаю Тоттенхем победил потому что три дня было отдыха
cannongun
cannongun
сегодня в 09:18
лучше то лучше, но реализация((
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