Конте: «Предпочту держать в команде счастливых игроков, а не несчастных»

Наставник «Челси» Антонио Конте понимает, что Давид Луис, Миши Батшуайи и другие игроки нуждаются в регулярной игровой практике, чтобы рассчитывать на участие в ЧМ-2018. При этом тренер не готов жертвовать интересами клуба ради интереса отдельных игроков:

«Я и сам был игроком, так что понимаю, если кто-то переживает по поводу чемпионата мира. Важно сохранить в составе игроков, которые рады остаться в „Челси“ и работать с нами. Такой и должен быть наш приоритет.

У нас не столь большой состав, не думаю, что есть возможность отправлять футболиста в аренду или продавать его, если мы не приобретем другого.

Ситуация непростая, но повторюсь — я предпочту держать в команде счастливых игроков, а не несчастных».

По слухам, и Луис, и Батшуайи готовы покинуть лондонский коллектив.