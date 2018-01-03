«Ливерпуль» потратит еще 75 млн евро на трансфер

В конце декабря «Ливерпуль» выложил рекордные 75 млн фунтов за центрального защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. По информации зарубежных СМИ, мерсисайдцы не собираются останавливаться и планируют приобрести полузащитника «Барселоны» Рафинью.

В обратном направлении в скором времени отправится Филиппе Коутиньо, так что будущее Рафиньи в каталонском клубе выглядит туманно. Стоимость выкупа 24-летнего футболиста составляет 75 млн евро. Сообщается, что мерсисайдцы готовы потратить эту сумму.