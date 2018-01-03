Нападающий «Милана» отказался переезжать в Китай

По данным из источника, нападающий «Милана» Никола Калинич отказался от переезда в Китай.



Сообщается, что 29-летний футболист не захотел переходить в команду из Поднебесной, а сделал ставку на итальянский клуб. Никола находится в «Милане» на правах аренды, в то время как основными правами на игрока владеет «Фиорентина». Сроки арендного соглашения рассчитаны до июня 2018 года. В этом сезоне Калинич забил всего 4 гола, а также очень часто подвергался критике со стороны прессы.