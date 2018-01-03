Отец Кутроне: «В детстве Патрик играл в футбол в гостиной со своей бабушкой»

Отец нападающего «Милана» Патрика Кутроне признался, что его сын отказался переходить в «Интер», так как верен своему клубу. Кутроне является воспитанником школы «россонери».



«Когда Патрик был еще ребенком, он играл в футбол в гостиной со своей бабушкой, которая стояла на воротах. От него было столько шума и проблем, что я позвонил тренеру и отправил его в футбольную секцию.



Многие итальянские клубы хотели заполучить Кутроне, однако мы пришли к мнению, что лучше всего будет остаться в „Милане“.



Отказ от предложения „Интера“? Мы не сожалеем, что отказали этому клубу, „Милан“ для него важнее».



Напомним, что Патрик Кутроне забил победный гол в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Интера».