Диего Коста и Витоло смогут сыграть за «Атлетико» уже сегодня

С началом 2018 года с «Атлетико» сняли трансферный запрет. Мадридский коллектив получил возможность представить двух новичков: полузащитника Витоло и вернувшегося в клуб форварда Диего Косту. Как сообщил наставник «матрасников» Диего Симеоне, футболисты смогут провести свой дебютный матч уже сегодня, в 1/8 финала Кубка Испании с клубом «Лейда»:

«И Коста, и Витоло могут играть, клуб подтвердил эту информацию, так что они попадут в состав.

Мы уже прекрасно осведомлены о таланте Косты, его агрессии и напористости, знаем его передвижения, его умную игру. Мы пригласили его обратно, потому что уверены, что он идеально впишется в компанию других атакующих игроков и они наладят прекрасную взаимосвязь».