Могилевский «Днепр» расстался с главным тренером

Пресс-служба могилевского «Днепра» сообщает, что главный тренер команды Александр Седнев покинул свой пост по окончании действия контракта.

«Александр Сергеевич принял решение не продлевать соглашение с нашим футбольным клубом.

Напомним, что Александр Седнев возглавил „Днепр“ в январе 2016 года. За это время под его руководством команда заняла 2-е место в Первой лиге и 12-е место в Высшей лиге.

От лица футбольного клуба „Днепр“ мы благодарим Александра Сергеевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей тренерской деятельности!» - сообщает пресс-служба.



Напомним, что БАТЭ стал чемпионом Беларуси в 2017 году.